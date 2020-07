/lokales/dreimal-zeugnisse-vergeben_10_111902854-21-.html/ / 1

Das sonst übliche Gruppenfoto entfiel aufgrund der Hygieneregeln. Stattdessen wurden die Absolventinnen und Absolventen im Anschluss an ihre Zeugnisausgabe nacheinander fotografiert, aus den Einzelbildern entstanden dann Collagen als Erinnerung an eine außergewöhnliche Verabschiedung.

Dabei nütze es wenig, so Welk, sich mit anderen zu vergleichen. “Es gibt immer jemanden, der ein schöneres Auto fährt als man selbst.” Wichtiger sei, seinen persönlichen Weg zum Glück zu finden. Die Klassenlehrkräfte Frau Krämer, Frau Ullrich und Herr Bott verabschiedeten sich mit herzlichen Worten von ihren Schützlingen. “Wer Fleiß, Kraft und Ausdauer an den Tag legt, der wird seine Ziele erreichen”, so lautete der Tenor aller drei Lehrkräfte. Für herausragende Zeugnisse ehrte Schulleiter Welk die beiden Zehntklässler Enno Kitsche (Notendurchschnitt 1,7) und Leo Frost (1,9). Beide erhielten Kinogutscheine als Anerkennung für ihre Leistungen.

Wie es bereits an den anderen Oberschulen der Region der Fall war, fand auch die Abschlussfeier an der OBS Hodenhagen unter besonderen Bedingungen statt. Aufgrund der Corona-Pandemie war das Programm sehr viel kürzer als üblich und auf das Wesentliche zusammengeschrumpft, Ehrengäste waren nicht zugegen.



