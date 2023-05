/lokales/dritte-folge-des-wz-podcasts-die-flucht-in-den-westen_10_112229459-21-.html/ / 1

Wie genau ihre Flucht in den Westen aussah und welche Zwischenstopps sie auf ihrer Reise einlegen musste, darüber spricht sie im Podcast mit WZ-Redakteurin Alessa Hachmeister. Außerdem erklärt die junge Frau, was sie für ihren Neuanfang in Deutschland in den Koffer gepackt hat, was sie zurücklassen musste und wo man während einer wochenlangen Flucht eigentlich schläft.

Was packt man für eine Flucht in den Koffer?

Die dritte Folge des neuen WZ-Podcasts “Nove Nachalo - Aus der Ukraine nach Deutschland” ist nun online zu hören. Dieses Mal geht es um die Entwicklung der Lebensumstände während des Krieges und um die Frage, ob eine Zukunft in der Ukraine überhaupt noch für die Menschen möglich ist. Viele von ihnen haben sich mittlerweile dazu entschieden, ihre Heimat zu verlassen. Und auch die 22-jährige Praktikantin der WZ, Anastasiia Kurtseva, hat sich zu diesem Schritt entschieden. Ganz allein und ohne ihre Familie hat sie die Reise nach Deutschland angetreten. Mittlerweile lebt sie in Sicherheit im Heidekreis, besucht einen Deutschkurs und macht ein Praktikum bei der Walsroder Zeitung.



