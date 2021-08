/lokales/drk-fahrende-intensivstation-wird-moderner_10_112058848-21-.html/ / 1

Diese Beitragsdiskussion wird moderiert. Die Redaktion behält sich das Recht vor, eingereichte Kommentare zu löschen, wenn diese gegen den Verhaltenscodex verstoßen. Ihr Kommentar sowie Ihr vollständiger Name werden in der Beitragsdiskussion veröffentlicht. Einzelne Kommentare können zur Veröffentlichung in der Walsroder Zeitung verwendet werden.

Damit das Fahrzeug im Straßenverkehr besser wahrgenommen wird, wurde es mit einer auffälligen Warnmarkierung beklebt sowie mit einer umfangreichen Sondersignalanlage ausgestattet. Dieses System warnt unter anderem querenden Verkehr schneller vor dem mit Sondersignal in die Kreuzung einfahrenden Rettungswagen. Zusätzliche LED-Scheinwerfer befinden sich rund um das Fahrzeug, um Einsatzstellen im Nahbereich ausleuchten zu können. Die Beleuchtung im Patientenraum ist komplett in stufenlos dimmbarer LED-Technik realisiert worden. Das “Trauma-Licht”, eine spezielle blaue Beleuchtung, kann die psychische Belastung schwerverletzter Patienten reduzieren. Mit der modernen medizinischen Ausstattung ist somit ab sofort auch der neue RTW als fahrende Intensivstation unterwegs.

Im Rahmen der regelmäßigen Erneuerungen des Fuhrparks erfreut sich die Rettungswache des DRK-Kreisverbandes Fallingbostel an einem neuen Fahrzeug mit modernster Technik. Bereits im Oktober 2020 hatte die in Walsrode stationierte Wache den ersten Rettungswagen mit rückenschonender Technik erhalten. Im Juni dieses Jahres folgte ein weiteres Fahrzeug dieser Art und löste den Vorgänger ab. Somit ist die derzeitige Flotte auf dem aktuellen und modernsten Stand.



Redaktion Walsroder Zeitung

redaktion@wz-net.de



Unsere Redakteure sind täglich für Sie in der Region unterwegs, um Neuigkeiten vor Ort zu recherchieren – trotzdem können auch sie nicht überall sein. Aus diesem Grund gibt es zahlreiche Organisationen, Vereine und Verbände, die sich selbstständig mit ihren Berichten, Meldungen und Fotos an die WZ wenden, damit wir sie berücksichtigen können.



Weiterhin greifen wir auf unsere Freien Mitarbeiter zurück, die quer durch den Landkreis Presse-Termine für uns wahrnehmen. Sie wollen dazugehören? Bei Interesse an einer Freien Mitarbeiterschaft wenden Sie sich telefonisch an die Redaktion unter (05161) 6005-81 oder per E-Mail an redaktion@wz-net.de



Wir freuen uns auf Sie!



Ihre WZ