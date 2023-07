Ein Abschied und der Blick in die Zukunft

Insgesamt drei Monate hat Anastasiia Kurtseva im Rahmen eines Praktikums bei der Walsroder Zeitung verbracht. Dabei begleitete sie das Redaktionsteam unter anderem bei den unterschiedlichsten Terminen, bekam Einblicke in die Gestaltung einer Tageszeitung und lernte den Aufbau der WZ-Homepage kennen. Einen Großteil ihres Praktikums verbrachte die junge Frau aus der Ukraine mit dem Gestalten und Aufnehmen ihres eigenen Podcasts mit dem Titel “Nove Nachalo”. Darin erzählte sie offen und ehrlich ihre ganz persönliche Geschichte und berichtete im Gespräch mit Redakteurin Alessa Hachmeister, wie sie aus der Ukraine in den Heidekreis gekommen ist. Die sechste und finale Folge ist nun online, denn mit dem Ende ihres Praktikums findet auch der Podcast seinen Abschluss.

Ist eine Rückkehr in die Ukraine möglich?

In der letzten Folge sprechen Anastasiia Kurtseva und Alessa Hachmeister über die Wünsche und Träume der 22-jährigen Ukrainerin. Wie stellt sie sich ihre Zukunft vor, welche beruflichen Ziele möchte die junge Frau erreichen und wo wird sie eigentlich langfristig leben? Wäre irgendwann sogar eine Rückkehr in die Ukraine ein mögliches Szenario? All diese Fragen beantwortet Anastasiia Kurtseva ausführlich. Außerdem spricht sie darüber, wie es ihrer Familie und ihren Freunden zum aktuellen Zeitpunkt geht, ob viele von ihnen mittlerweile aus der Ukraine geflohen sind und wie der Kontakt untereinander aufrechterhalten wird.

In insgesamt sechs Folgen von “Nove Nachalo: Aus der Ukraine in den Heidekreis” können Zuhörerinnen und Zuhörer die ganze Geschichte von Anastasiia Kurtseva komplett anhören - vom ersten Tag des Krieges in der Ukraine, über die Flucht in den Westen, bis hin zu einem neuen Leben in Deutschland. Der Podcast ist auf allen gängigen Plattformen abrufbar.