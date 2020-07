Insgesamt 83 Schülerinnen und Schüler aus zwei neunten und drei zehnten Klassen sind in diesem Jahr in der Lieth-Schule (Oberschule Bad Fallingbostel) unter ganz besonderen Bedingungen verabschiedet worden. “Bis Mitte März lief alles so, wie wir es aus den vergangenen Jahren kennen”, sagte Schulleiter Andreas Dzionsko, “dann wurde plötzlich alles ganz anders.”

Der Ausbruch der Corona-Pandemie habe nicht nur Unterrichtsausfall zur Folge gehabt, sondern auch erhebliche Unruhe rund um die Abschlussprüfungen bewirkt. Erst mit anfänglichen Lockerungen wurde klar, dass diese Prüfungen überhaupt absolviert werden konnten. Mündlich wurde freiwillig geprüft. “Das hatten wir so noch nie. Und damit seid ihr schon ein einzigartiger Jahrgang.”

Doch nicht nur deshalb: “Ihr habt euch zu ganz individuellen Persönlichkeiten entwickelt und das ist viel entscheidender als das, was als Noten auf euren Zeugnissen steht”, sagte Dzionsko weiter.

Vier Absolventen konnten mit einer Eins vor dem Komma abschließen: Lenny Lines (1,2), Rebecca Richter (1,6), Jan Pascal Margraf (1,7) und Linda Koch (1,9) erzielten die besten Abschlüsse. Wegen der besonderen Umstände sprach der Schulleiter allen Absolventen seinen besonderen Respekt aus.

Bitter für die Absolventen: Gottesdienst, Feier und traditioneller Ball mussten ausfallen. “Vielleicht lässt sich der Ball im nächsten Jahr nachholen”, regte Dzionsko an. Er dankte Eltern für ihr Engagement und auch Schülern, die in den vergangenen Jahrens beispielsweise in Gremien aktiv waren.