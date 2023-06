Ein Festival, das sich alle leisten kÃ¶nnen

Ein Besuch im Freizeit-Park oder im Zoo, eine Runde Eisbecher für alle oder ein Bummel über die Kirmes - für viele Familien ist das nicht “mal eben so” drin. Das weiß auch Heike Kastens. “Ich bin selbst Mutter und Oma, und es ist alles sehr teuer geworden”, findet die 61-Jährige. Ihr halbes Leben lang hat sie auf dem landwirtschaftlichen Betrieb der Familie in Marklohe (Landkreis Nienburg) gearbeitet, nun ist dort der Generationenwechsel vollzogen - und Kastens widmet sich einer Herzensangelegenheit: Sie will ein Festival veranstalten, das für die ganze Familie gedacht ist - und vor allem: bezahlbar.

“Happy Hour” für Milchshakes

Das Projekt mit dem Namen “1551 Festival” hat sie bereits 2018 erstmals mit ihrem Team auf die Beine gestellt - damals im Landkreis Oldenburg. Nun, im Jahr 2023, kommt die Veranstaltung in den Heidekreis. Am kommenden Wochenende, 17. und 18. Juni, gibt es in der und um die Aller-Meiße-Halle in Hodenhagen am Volksloh jede Menge Programm für Kinder und Erwachsene. Die Eröffnung geschieht am Sonnabend um 14 Uhr durch Ahldens Samtgemeindebürgermeister Carsten Niemann und Hodenhagens Bürgermeister Ralph-Dode Beckmann. Von da an folgt am Sonnabend bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr ein “Sommer-Event für die ganze Familie”, kündigt Heike Kastens an: Die Kinderfeuerwehr Hodenhagen ist mit verschiedenen Spielen für Kinder dabei, die Johanniter bieten Kinderschminken an und bringen zudem Übungspuppen mit, um das Thema Erste Hilfe bei jungen und älteren Besuchern in den Fokus zu rücken. Am Info-Stand gibt es außerdem Wissenswertes zum Hausnotruf. Von 14 bis 15 Uhr gibt es am Sonnabend eine “Happy Hour” für Kinder: In dieser Zeit sind Milchshakes für sie kostenlos.

In der Aller-Meiße-Halle und auch draußen vor der Halle werden verschiedene Aussteller zum Thema Gesundheit, Wellness und Alternative Praktiken ihre Angebote präsentieren. Dabei sind unter anderem die DAK, das Gesundheitsamt mit kostenlosen Sehtests und ein Höratelier sowie Heilpraktiker, außerdem gibt es Angebote zu Yoga, Feldenkrais, Coaching, Ölen, Haustierhilfe, Naturkosmetik oder Musiktherapie. Für ein kleines Bühnenprogramm sorgt die Heidekreis-Musikschule am Sonntag um 14 Uhr mit einer Flötengruppe.

Gratis Bungee-Trampolin für Kinder

Während des “1551 Festival” (über die Hintergründe des Namens verrät die Erfinderin noch nichts) gibt es Vorträge zu verschiedenen Themen - und für das leibliche Wohl Kaffee und Kuchen, Bratwurst und Pommes, Waffeln und Milchshakes. Am Sonntag wird ein Bungee-Trampolin aufgebaut; da es von der Firma Avacon gesponsert wird, ist auch dieses Angebot gratis für Kinder. Das gesamte Festival finanziere sich durch die Aussteller, sagt Kastens.

Kostenlose Parkplätze, familienfreundliche Preise: “Man sollte sich als Familie auch etwas leisten können”, bekräftigt die Kastens ihre Idee hinter dem Festival. Für den Ruhestand fühle sie sich zu jung, und als langjährige Vorsitzende der örtlichen Landfrauen sei ihr die Organisation von Veranstaltungen nicht fremd. “Ich bin an dem Zeitpunkt, dass ich in meiner zweiten Lebenshälfte noch einmal etwas Neues machen möchte, das mir Spaß und anderen Freude bereitet”, sagt sie. Der Eintritt zum “1551 Festival” ist an beiden Tagen frei.