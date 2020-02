/lokales/ein-neuer-schatz-in-der-bomlitzer-kirche_10_111851390-21-.html/ / 1

Am Ende saßen alle staunend in den Kirchenbänken. Über Länder und Sprachen hinweg hat dieses Projekt Menschen miteinander ins Gespräch und nähergebracht. Wie wunderbar, dass sogleich der Wunsch unter Bomlitzerinnen und Bomlitzern aufkam: “Wir wollen eine Reise zu unseren neunen Schweizer Freunden nach Windisch unternehmen”.

Am 26. Februar wurde der Wandteppich nun in einem feierlichen Gottesdienst der Öffentlichkeit gezeigt. Die Kirchengemeinde ist besonders stolz darauf, dass zu diesem Ereignis Vertreter aus der Schweizer Kirchgemeinde Windisch anwesend waren. Sie standen Paten für den Bomlitzer Teppich, denn in einer ihrer Kirchen findet sich das Original. Die Schweizer Künstlerin Ruth von Fischer hatte ihn damals mit vielen ehrenamtlichen Frauen aus der dortigen Gemeinde geknüpft. Es sei eine Ehre gewesen, dass auch der Sohn von Ruth von Fischer, Jean Richard, zur Einweihung anreiste, so Pastor Christian Nickel.



