Ein saisonaler Leckerbissen

Der Trend in deutschen Küchen geht ganz klar zu saisonalen Produkten. Denn wenn Lebensmittel auf den Tellern landen, die erntefrisch sind und am besten noch von regionalen Anbietern kommen, dann schmeckt das Essen doch gleich doppelt so gut. Aktuell besonders beliebt sind vor allem Pfifferlinge, denn die aromatischen Pilze sind nicht nur lecker,



Alessa Hachmeister Volontariat Lokalredaktion 05161 6005 36

alessa.hachmeister@wz-net.de



Alessa Hachmeister ist Walsroderin durch und durch. In der Vogelpark-Stadt ist die Volontärin geboren, aufgewachsen und zwölf Jahre lang zur Schule gegangen. Nach dem Abitur zog es sie für einige Jahre ins Ausland. Ein Jahr verbrachte sie als Au-Pair in der spanischen Hauptstadt Madrid, danach folgte ein vierjähriges Germanistik-Studium in Wien.



Neben dem Studium schrieb sie regelmäßig Artikel für ein Studentenmagazin, arbeitete als Texterin für einen Online-Blog und machte regelmäßig Praktika bei Zeitungen – unter anderem auch bei der WZ. Ganz nach dem Motto „Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?“ entschied sich Alessa Hachmeister dazu, nach dem Studium in die Heimat zurückzukehren, um ihr Volontariat bei der Walsroder Zeitung zu machen.



Wenn sie nicht für die WZ unterwegs ist, schnürt sie gerne ihre Laufschuhe und dreht ein paar Runden um den Klostersee, geht ins Kino oder ist in ihrer Wahlheimat Wien unterwegs.