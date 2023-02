/lokales/ein-toter-bei-unfall-auf-der-a-7_10_112222796-21-.html/ / 1

Auf der A 7 in der Gemarkung Buchholz/Aller zwischen Berkhof und Schwarmstedt ist bei einem Unfall am Freitagabend gegen 22 Uhr eine Person ums Leben gekommen und eine weitere schwer verletzt worden. Laut Polizeiangaben hatte das Begleitfahrzeug eines Schwertransports im Rückwärtsgang den Parkplatz Südhorn verlassen, um die Abfahrt des dort wartenden Transporters abzusichern. Nachdem das Begleitfahrzeug den Seitenstreifen erreicht hatte, fuhr der 50-jährige Fahrer auf dem rechten von drei Fahrstreifen los. Ein 26-jähriger Autofahrer aus Hamburg befuhr zu diesem Zeitpunkt mit seinem Hyundai den mittleren, ein 28 Jahre alter Autofahrer aus dem Landkreis Harburg mit seinem BMW den linken Fahrstreifen. Aus zunächst ungeklärter Ursache wechselte der Fahrer des Hyundai vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen, kollidierte mit dem Heck des langsam fahrenden Begleitfahrzeugs und schleuderte dann von dort auf den linken Fahrstreifen. Dort kollidierte er mit dem BMW. Beide Fahrzeuge kamen im Bereich der Mittelschutzplanke zum Stehen und fingen Feuer. Der 28-jährige BMW-Fahrer konnte sich aus seinem Fahrzeug befreien, er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Hyundai-Fahrer konnte nur tot geborgen werden. Der Fahrer des Begleitfahrzeugs blieb unverletzt. Die Autobahn in Richtung Hamburg musste bis 4.30 Uhr gesperrt werden.



