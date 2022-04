Ein Zaubertrank für Bienen?

WALSRODE - 01. April 2022 - 07:00 UHR - VON REDAKTION

In der sogenannten Ostpreußen-Ecke meines Gartens wächst in einem mit Wasser befüllten Maurerkübel Kalmus, den meine Tante von einer Reise in ihre ostpreußische Heimat mitgebracht hat. Er wuchs dort direkt an dem See, an dem sie als Kind gewohnt