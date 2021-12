EinbrÃ¼che in Scheune und Schuppen

In der Zeit zwischen vergangenem Dienstag, 8.30 Uhr, und Mittwoch, 18.30 Uhr, haben unbekannte Täter eine Scheune an der Visselhöveder Straße in Soltau betreten und entwendeten dabei drei Akkuschrauber sowie zwei Winkelschleifer im Wert von insgesamt rund 1300 Euro.

Auch in der unmittelbaren Nachbarschaft, an der Straße “An der Almaue” in Soltau, machten die Unbekannten Beute. Sie hebelten einen Schuppen auf und entwendeten hochwertiges Werkzeug sowie ein Pedelec in einem Gesamtwert von rund 3000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Soltau telefonisch unter (05191) 93800 entgegen.