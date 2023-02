EinbrÃ¼che und VerwÃ¼stungen in Benefeld

25. Februar 2023 - 20:00 UHR - VON REDAKTION

In der Nacht zu Donnerstag brachen Unbekannte gleich in mehrere Objekte in Benefeld ein. Am Bayersfeld durchtrennten sie das Vorhängeschloss einer Lagerhalle. An der Poststraße öffneten sie ein Garagentor; ob die Garage betreten wurde, ist nicht bekannt. An der Ita-Wegman-Schule warfen sie an einer Halle eine Scheibe ein. In die Waldorfschule drangen die Täter durch ein eingeschlagenes Fenster ein, brachen Türen auf, verwüsteten Räume und entwendeten eine geringe Menge Geld. Zu weiterem Diebesgut kann noch keine Angabe gemacht werden, teilt die Polizei mit.

Zeugenhinweise bitte unter (05161) 984480.