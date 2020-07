Einbrecher “auf Tour”

In der Nacht zu Dienstag wurde ein Einbrecher von Anwohnern dabei überrascht, als er versuchte, ein Fenster eines Betriebes an der Düshorner Straße in Bad Fallingbostel aufzuhebeln. Der Täter floh in unbekannte Richtung. Der Schaden am Fenster beträgt rund 500 Euro.

Bereits einen Tag zuvor, in der Nacht zu Montag, kam es in Bad Fallingbostel zu einem Einbruch. Unbekannte versuchten sich an einer Tür eines Geschäfts an der Vogteistraße. Als dies misslang, schlugen sie eine Scheibe sowie eine Rigipswand ein und verschafften sich auf diese Weise. Mit einem Trennschleifer versuchten sie anschließend, einen Geldschrank zu öffnen und scheiterten. Die Räume wurden verwüstet. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.