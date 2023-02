Einbrecher erbeuten zwei Goldmünzen

Unbekannte schlugen nach Polizeiangaben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine Fensterscheibe eines Einfamilienhauses am Fuhrenkamp in Schneverdingen ein, gelangten so in das Gebäude und entwendeten unter anderem zwei Goldmünzen. Hinweise zum Geschehen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter (05191) 93800 entgegen.