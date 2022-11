Einbrecher stehlen Armbanduhr

Nach Hebelversuchen am Schlafzimmerfenster sowie an der Terrassentür sind Unbekannte am Dienstag zwischen 17.15 und 21 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Quintusstraße in Bad Fallingbostel eingedrungen. Sie durchsuchten mehrere Zimmer und entwendeten mindestens eine Armbanduhr. Zeugenhinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst in Soltau unter (05191) 93800.