Einbrecher stehlen Schmuck

Während sich die Hausbewohner am frühen Montagnachmittag, 21. März, im Garten ihres Hauses Am Lütten Stimbeck in Steinbeck aufhielten, hebelten Einbrecher die Eingangstür auf, begaben sich in das Objekt und entwendeten Schmuck. Die Tat wurde in der Zeit zwischen 14 und 14.30 Uhr verübt.

Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich mit dem Zentralen Kriminaldienst in Soltau telefonisch unter (05191) 93800 in Verbindung zu setzen.