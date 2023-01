Einbrecher treiben ihr Unwesen

Am Dienstag haben Unbekannte in der Zeit zwischen 17.30 und 21.25 Uhr das Küchenfenster eines Einfamilienhauses an der Sandstraße in Neuenkirchen aufgehebelt, sind in das Objekt eingedrungen und haben es durchsucht. Zwischen 13 und 22.40 Uhr waren ebenfalls Einbrecher an der Memelstraße in Schneverdingen aktiv. Dort hebelt sie laut Polizei die Terrassentür auf. Zum Diebesgut könnten in beiden Fällen noch keine abschließenden Angaben gemacht werden.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Zentralen Kriminaldienst in Soltau unter (05191) 93800 in Verbindung zu setzen.