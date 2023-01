Einbrechertrio geschnappt: Wem gehört das Diebesgut?

/lokales/einbrechertrio-geschnappt-wem-gehrt-das-diebesgut_10_112215859-21-.html/ / 1

Diese Beitragsdiskussion wird moderiert. Die Redaktion behält sich das Recht vor, eingereichte Kommentare zu löschen, wenn diese gegen den Verhaltenscodex verstoßen. Ihr Kommentar sowie Ihr vollständiger Name werden in der Beitragsdiskussion veröffentlicht. Einzelne Kommentare können zur Veröffentlichung in der Walsroder Zeitung verwendet werden.

Zwischen Oktober und Dezember 2022 ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektionen Heidekreis, Celle und Lüneburg/Uelzen/Lüchow-Dannenberg mehr als ein Dutzend Wohnungseinbrüche, die aufgrund der Örtlichkeit, des Tatzeitraums, der Vorgehensweise und der Sichtung eines schwarzen Alfa Romeo mit polnischem Kennzeichen, im Tatzusammenhang stehen dürften. Die drei aus Georgien stammenden Beschuldigten wurden am 9. Dezember nach einem Einbruch in Ebstorf festgenommen. Im Pkw fanden die Beamten Diebesgut im Wert von rund 180.000 Euro. Bei den Durchsuchungen an den Wohnanschriften im Kreis Celle sicherten die Ermittler weitere Gegenstände. Der Gesamtschaden wird auf etwa 220.000 Euro bemessen. Im Heidekreis lagen die Tatorte in Munster, Soltau und Hodenhagen.

Die Polizei wendet sich nach der Festnahme einer Einbrecherbande Anfang Dezember im Ermittlungskomplex “Alfa” an die Öffentlichkeit, um sichergestelltes Diebesgut an die rechtmäßigen Eigentümer zu bringen. Es handelt sich vor allem um Schmuck, Uhren, Bekleidung und Werkzeug. Die bisher noch nicht zugeordneten rund 230 Exponate können im Internet angesehen werden.



Redaktion Walsroder Zeitung

redaktion@wz-net.de



Unsere Redakteure sind täglich für Sie in der Region unterwegs, um Neuigkeiten vor Ort zu recherchieren – trotzdem können auch sie nicht überall sein. Aus diesem Grund gibt es zahlreiche Organisationen, Vereine und Verbände, die sich selbstständig mit ihren Berichten, Meldungen und Fotos an die WZ wenden, damit wir sie berücksichtigen können.



Weiterhin greifen wir auf unsere Freien Mitarbeiter zurück, die quer durch den Landkreis Presse-Termine für uns wahrnehmen. Sie wollen dazugehören? Bei Interesse an einer Freien Mitarbeiterschaft wenden Sie sich telefonisch an die Redaktion unter (05161) 6005-81 oder per E-Mail an redaktion@wz-net.de



Wir freuen uns auf Sie!



Ihre WZ