Einbruch in ein Walsroder Geschäft an der Moorstraße

Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch über eine rückwärtige Tür in ein Geschäft an der Moorstraße in Walsrode eingebrochen. Nach Polizeiangaben entwendeten sie einen schweren Tresor. Die Hilfsmittel dazu, wie zum Beispiel ein Hubwagen, wurden am Mittwochmorgen auf dem Parkplatz im Bereich Stadtgraben aufgefunden. Zum Stehlgut kann die Polizei noch keine Angaben machen. Zeugen, die Beobachtungen im Vorfeld, während der Tat und/oder beim Abtransport sowie im Nachgang gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Zentralen Kriminaldienst in Soltau unter (05191) 93800 in Verbindung zu setzen.