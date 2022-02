Einbruch in GaststÃ¤tte am Bahnhof

In der Nacht zu Mittwoch stiegen Unbekannte an der Straße Am Bahnhof in Walsrode in eine Gaststätte ein und öffneten diverse Behältnisse. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Walsrode unter (05161) 984480 in Verbindung zu setzen.