Einbruch in Grundschule und Erlebnisbad

Zweimal drangen unbekannte Täter laut Polizei am Wochenende in die Grundschule am Osterwaldweg in Schneverdingen ein. In der Nacht zu Sonnabend verschafften sie sich Zutritt über ein Fenster und betraten das Schulgebäude. In der Nacht zu Sonntag drangen sie in die Turnhalle der Grundschule ein.

Die Polizei vermutet, dass sich die Täter in dieser Nacht auch Zutritt zu dem benachbarten Erlebnisbad verschafft haben. Zum Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei Schneverdingen unter (05193) 982500 entgegen.