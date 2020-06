Einbrüche an zwei Orten

Unbekannte sind am Mittwoch, zwischen 9.55 und 13.20 Uhr, über die Terrassentür in ein Haus an der Straße Im Hagen in Benefeld eingebrochen und haben es durchsucht. Auch in Groß Eilstorf drangen Einbrecher in ein Haus ein, nachdem sie eine Scheibe eingeschlagen und das Fenster geöffnet hatten. Tatzeit: Mittwoch, 6.20 bis 15 Uhr.

Ob etwas entwendet wurde, ist in beiden Fällen noch nicht bekannt.