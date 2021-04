Eine junge Häuslingerin im Bundestag

Leni-Sophia Heitmann aus Groß Häuslingen hat auf Einladung des Bundestagsabgeordneten Lars Klingbeil am Girlsday der SPD-Bundestagsfraktion teilgenommen. Aufgrund der Corona-Pandemie fand der Zukunftstag digital statt. Auch wenn dadurch alle Teilnehmerinnen von zu Hause aus dabei waren und per Laptop, Tablet oder Smartphone zugeschaltet waren, wurde ihnen ein spannendes Programm geboten.

So gab es etwa Gesprächsrunden mit dem Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion Rolf Mützenich und weiblichen Abgeordneten der Fraktion. Während eines interaktiven Planspiels sind die Teilnehmerinnen zudem in die Rolle einer Abgeordneten geschlüpft und haben erlebt, wie ein Gesetz entsteht. Darüber hinaus haben sie etwas über die Fraktion als Arbeitgeber erfahren und sind mit Mitarbeiterinnen und Azubis ins Gespräch gekommen.

Leni-Sophia Heitmann erklärt: “Mein politisches Interesse ist sehr groß, und ich verfolge gerne das politische Geschehen - gerade auch in der Corona-Zeit. Ich wollte daher einen Einblick in die Politik und die tägliche Arbeit einer Abgeordneten bekommen.” Die 16-jährige Schülerin der Londy-Schule Rethem hatte einen Aufruf des heimischen Bundestagsabgeordneten Lars Klingbeil gesehen und sich daraufhin beworben.

Beim Planspiel sei der Weg eines Gesetzes nachgespielt worden, was sehr spannend gewesen sei, so die Zehntklässlerin. Bei der Debatte sei es um die Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre gegangen- etwas, das die SPD auch tatsächlich fordert. Und Leni-Sophia Heitmann verrät, dass sie nach dem Abitur nicht abgeneigt sei, einen politischen Beruf in Erwägung zu ziehen. “Politik kann nämlich sehr viel Spaß machen”, findet sie.

“Ich finde es wichtig, jungen Menschen einen Einblick in die Politik zu geben”, machte Lars Klingbeil bei einem Kennenlerngespräch mit der 16-jährigen Schüler aus Groß Häuslingen deutlich. Der Zukunftstag biete die Möglichkeit, Einblicke in Bereiche zu bekommen, in denen Frauen unterrepräsentiert seien.

Die SPD-Landtagsfraktion hat zum Zukunftstag mehr als 40 Schülerinnen und Schüler aus ganz Niedersachsen im Landtag empfangen, ebenfalls digital. Mit Hilfe eines digitalen Live-Streams, Einspieler-Filmen, interaktiven Talk-Runden und einer Gruppenarbeitsphase konnten die jungen Gäste einen Einblick in die Arbeit im Landtag in Hannover bekommen. Mit dabei waren auch Schülerinnen und Schüler aus dem Heidekreis auf Einladung des Abgeordneten Sebastian Zinke.

Mit dem Zukunftstag wolle man junge Menschen für die Demokratie und den Parlamentarismus begeistern und ihr politisches Engagement fördern, so Zinke. “Entgegen dem weitverbreiteten Klischee einer politisch desinteressierten Jugend, erleben wir die jungen Menschen als ausgesprochen motiviert, die Welt in ihrem Sinne zum Besseren zu verändern”, betont der Landtagsabgeordnete.