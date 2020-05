Eine Musicalverabredung mit den Zeitlosen

Ende März mussten auch die Aufführungen des aktuellen Theaterstückes der Soltauer Theatergruppe Die Zeitlosen “Happy Birthday, liebe Alice” verschoben werden. Für Fans der Zeitlosen sowie alle Musical- und Theaterfreunde gibt es als kleinen Trost das Musical “Die Reicheprüfung - oder: Ich wär so gerne Millionär” mit den Zeitlosen auf YouTube zu sehen. Bereits vor acht Jahren schrieb und produzierte Sandra Thürasch (VoiceArtSoltau) das Stück gemeinsam mit den Zeitlosen. Diese wagten sich damit auf bis dahin unbekanntes Terrain. Das Ergebnis ist ein ebenso lustiges wie nachdenkliches Theaterstück mit Musik verschiedener Stilrichtungen. Fast zwei Jahre Vorbereitungs- und Probenzeit hatte das Projekt in Anspruch genommen. Belohnt wurden alle mit sechs ausverkauften Vorstellungen vor mehr als 3000 begeisterten Zuschauern.

In den vergangenen Jahren gab es viele Anfragen, ob das Stück noch einmal aufgeführt würde. Zuletzt kam zu Beginn der Corona-Krise die Bitte, ob es möglich wäre, eine Aufnahme des Stücks zu sehen, weil es so positiv gewesen sei. Daher erfolgte nun die Veröffentlichung auf YouTube, um in der Zeit der abgesagten Veranstaltungen einen unterhaltsamen Musicalabend mit den Zeitlosen zu ermöglichen.

Zum Inhalt: Was würden Sie tun, wenn Sie plötzlich Millionär wären? Wohl jeder hatte ihn schon einmal, den Traum vom großen Geld, von schier unendlichen Möglichkeiten. Für die ahnungslosen Gäste einer Testamentseröffnung ist die Erfüllung dieses Traums plötzlich zum Greifen nah. Für jeden von ihnen ist es unter Umständen nur noch ein kleiner Schritt zu großem Reichtum, als sich eine alternde Diva (Karin Hagen), ein tollpatschiger Hausmeister (Volker Thürasch), eine depressive Physiotherapeutin (Erika Dobbrick), eine gestresste Anwältin (Sandra Thürasch), eine rührige Hausperle (Ines Dobrindt-Bein), zwei schottische Musiker (Maren Schwellenbach, Sascha Ossowski), ein verhindertes Liebespaar (Denise und Christian von der Ahe) und ein gemütlicher Notar (Frank Martin Saß) mit flippiger Gehilfin (Ina Trosin) auf dem Dachboden des Millionärs Johann Hardenberg (Uwe Wunderlich) anlässlich seiner Testamentseröffnung treffen. Doch so lange nicht klar ist, wen das Glück trifft, treibt die Fantasie der Beteiligten bunte Blüten - bis eine überraschende Lebensbeichte die Blicke aller in andere Richtungen lenkt.

Die Geschichte um das rätselhafte Erbe des Johann Hardenberg wird nicht nur als Schauspiel dargeboten, sondern zusätzlich durch bekannte Lieder von Zarah Leander, Die Prinzen, Bryan Adams, Leonard Cohen, Udo Jürgens, den Beach Boys, Westlife, Madonna und anderen erzählt. In “Die Reicheprüfung” wechseln sich spritzige Rock- und Popnummern mit gefühlvollen Balladen ab.

Zu finden ist das Stück unter https://youtu.be/UbeqR2CbMxc oder über die Webseite www.voiceartsoltau.de.