Eine Woche ohne Plastik

Wie weit kommt man mit Tupperdose und Einkaufsnetz im Supermarkt? Kann man ein schnelles Mittagsmenü ohne Verpackungsmüll überhaupt finden? Gibt es Brokkoli unfoliert - und hat man auch ohne Shampoo die Haare schön? Redakteurin Märit Heuer hat ausprobiert, wie es ist, sieben Tage lang nichts in den Gelben Sack zu werfen.450 Jahre - so lange braucht



Märit Heuer wuchs als Kind der 90er in der Gemeinde Neuenkirchen auf. Nach dem Abitur am Gymnasium in Soltau studierte sie Kommunikations- und Medienwissenschaften in Bremen und sammelte bei diversen Rundfunksendern einschlägige Medienerfahrung, bevor sie ihren Lebensmittelpunkt mit einem Volontariat bei der Walsroder Zeitung zurück in den Heidekreis verlegte.



Bei der WZ ist Märit Heuer seit Oktober 2017 die crossmediale Allzweckwaffe der Lokalredaktion und zeichnet dort unter anderem für die Online-Berichterstattung verantwortlich. Abseits der Arbeit liegen ihre Interessen auf Reisen, Ernährung und japanischer Popkultur.