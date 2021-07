/lokales/einladung-zur-erstimpfung-in-rethem_10_112047977-21-.html/ / 1

Es werden zwei sogenannte Informationslinien angeboten. Eine Informationslinie ermöglicht ausführliche Vor-Ort-Beratung durch eine Impfärztin oder einen Impfarzt. Das Angebot richtet sich insbesondere an Personen, die bezüglich einer Impfung unentschlossen sind. Damit setzt ein Aufsuchen der Impfstelle auch keine Verpflichtung zur Impfung voraus. Wer im ersten Schritt eine Impfberatung und -aufklärung wahrnehmen möchte, ist also ebenfalls eingeladen, zum Burghof zu kommen.

Der Landkreis hat bereits angekündigt, verstärkt öffentliche Impftermine im Heidekreis anzubieten. Ein solches Impfangebot können nun Menschen in der Stadt Rethem wahrnehmen: am Donnerstag, 15. Juli. Die Impfungen werden auf dem Burghofgelände im Behrschen Haus, Lange Straße 2, von 9.30 bis 15 Uhr vorgenommen.



