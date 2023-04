Elf Teilnehmer beim WZ-Zukunftstag

Wo ist denn der Schlüssel zum Archiv? Ziemlich zu Anfang des Zukunftstages bei der Walsroder Zeitung, an dem am Donnerstag zehn Mädchen und ein Junge teilnehmen, steht jene Frage. Wenig später stehen die Besucher aus den Jahrgängen sechs bis zehn aus unterschiedlichen Schulen im südlichen Heidekreis vor hunderten gebundenen Bänden mit alten WZ-Ausgaben - und stellen fest: Zeitung fängt mit A an. A wie Archiv. Oder Arbeit.

Janna Möbus, Assistenz der Geschäftsleitung im Verlag J. Gronemann GmbH & Co. KG (Verlag der Walsroder Zeitung), betreut den Zukunftstag und sorgt mit einer Unternehmenspräsentation für erstaunte Gesichter. Nicht weniger als rund 40 Mitarbeiter arbeiten im Verlag, die Berufsbilder reichen von Mediengestalter sowie Medienkaufleuten digital und Print bis zu Redakteuren. Um beim Buchstaben A zu bleiben: Anzeigen werden akquiriert, Ausgaben geplant, geschrieben und gedruckt. Dass dieser Prozess mittlerweile längst nicht mehr nur im Print, also auf Papier, gedacht ist, zeigt sich bei Verweisen auf die Internetseite (www.wz-net.de), auf Posts bei Facebook und Instagram, neuerdings auch Videos bei TikTok, zudem Podcasts.

Die jungen Gäste erarbeiten Fragen zu den einzelnen Berufsbildern bei der WZ und stellen sie in Kleingruppen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, um anschließend die Ergebnisse zu präsentieren. Ihr Eindruck: Da müssen ganz schön viele Rädchen ineinandergreifen und Absprachen erfolgen. Zumal zur Walsroder Zeitung unter anderem auch der Wochenspiegel am Donnerstag und Sonntag und das Veranstaltungsmagazin Findling gehören.

Nach einem Pizzaessen geht es gestärkt ins Druckhaus Walsrode, in dem Mitarbeiter Sebastian Richter die Besucher bereits erwartet. Zunächst führt der Weg zu den riesigen Papierrollen, die sich zuhauf im Lager befinden. 19 Kilometer: Ausgerollt entspricht das ziemlich genau der Strecke von Jettebruch bis Walsrode - oder, um es mit den Worten Richters zu sagen, in etwa einer WZ-Tagesausgabe. Nur rund 30 Minuten dauere der Druck von 10.000 Exemplaren, wenn alle Einstellungen erfolgt seien. Bis zu diesem Zeitpunkt falle einiges an Makulatur an: Fehldrucke, die in den Abfall wandern. Das Papier werde recycelt und zum Teil wieder als Druckpapier verwendet.

Zwei Schritte zurück: So wie die Papierrollen sieht am Anfang des Tages auch ein großer Teil der Ausgabe für den Folgetag aus: weiß. Reporter liefern Artikel, am Newsdesk wird das Layout angepasst und redigiert, also Texte bearbeitet, die Anzeigenabteilung meldet Erfolg, Standards wie Impressum und Titelkopf dürfen nicht fehlen. Während die fertigen Texte bereits auf unterschiedlichen Kanälen ausgespielt werden, sind die Seiten noch in der Mache. Sind sie fertig, werden sie digital ins Druckhaus geschickt. Das war früher anders, da mussten noch schwere Druckplatten von A nach B transportiert werden. Zu jener Zeit war das Archiv auch noch nicht digital, sondern es wurden erst einmal, später mehrmals jährlich die Ausgaben zu großen Büchern gebunden und sicher verwahrt.

Zurück im Druckhaus. Richter nimmt die Seite, die als pdf angekommen ist, und teilt sie für den späteren Druck in vier Farben auf: CMYK (für Blau, Rot, Gelb, Schwarz). Anschließend bringt ein Laser die jeweiligen Farbanteile für die Seite auf Aluminium-Druckplatten auf, die später in die riesige Druckmaschine eingehängt werden und als Vorlage für die spätere Zeitungsseite dienen. Bis zu 700 Druckplatten würden täglich benötigt, sagt Richter. Am Ende des Druckes werden die langen Bahnen in Windeseile mithilfe von Zylindern, in denen sich Messer befinden, zurechtgeschnitten. Und fertig ist die WZ für morgen.

Na ja, eher heute. Denn der Druck erfolgt in der Regel gegen 0.30 oder 1 Uhr nachts. Anschließend werden die Stapel für Spediteure vorbereitet, die die Ausgabe dann zum Verteilen in die jeweiligen Orte bringen. Dort ist es dann Aufgabe der aktuell rund 300 Austrägerinnen und Austräger, dafür zu sorgen, dass die WZ bis 6 Uhr im Briefkasten liegt. Pünktlich zum Frühstück. Und zeitgleich laufen auf Facebook, Instagram und wz-net.de schon wieder ganz andere Nachrichten, das WZ-ePaper gibt es in einer Frühversion für den Folgetag täglich sogar bereits ab 20 Uhr.

“Was das für ein weiter Weg ist”, staunt eine Teilnehmerin. “Wie viel Arbeit dahinter steckt”, sagt eine andere. “Ich hätte nicht gedacht, dass es so viele Abteilungen und Mitarbeiter gibt”, sagt eine Dritte. Spätestens jetzt wissen sie, wieso Zeitung mit A anfängt. A wie arbeitsreich.