Endlich wieder Adrenalin-Kick im Heide Park - aber mit Maske

Einen Verkauf an der Tageskasse gibt es nicht. Zusätzlich zu den behördlichen Auflagen bietet das Resort seinen Gästen die Möglichkeit des kontaktlosen Bezahlens und hat Desinfektionsmittelspender an vielen Orten im Park, Hotel und Camp installiert.

Sabrina de Carvalho, Geschäftsführerin des Resorts, blickt dennoch optimistisch in die neue Saison. Sicherlich werde der Besuch eines Freizeitparks in diesen Zeiten anders sein als gewohnt. Daher bittet sie alle Gäste darum, sich vor ihrem Aufenthalt im Park auf der Homepage über die Auflagen und Änderungen zu bisherigen Besuchen zu informieren.

Das Heide Park Resort in Soltau öffnet am heutigen Montag mit fast 60-tägiger Verspätung seine Tore für kleine und große Abenteurer. Nachdem im März feststand, dass die Saisonöffnung verschoben werden muss, sind nun Mitarbeiter und Geschäftsleitung gleichermaßen glücklich über die gefallene Entscheidung. Die Öffnung des Freizeitparks ist allerdings an Auflagen gebunden. Zur Minimierung des Infektionsrisikos sind Maßnahmen ergriffen worden wie Maskenpflicht in den Attraktionen, Wartebereichen und Shops sowie Abstandsregelungen von 1,5 Metern. Aus diesem Grund wird auch die Besucherkapazität im Heide Park Resort angepasst. Jeder Gast benötigt daher zwingend ein datiertes Online-Ticket.



