Endspurt beim Fahrradklimatest

Dieser Schwellenwert wurde im Heidekreis bisher in Walsrode und Soltau erreicht. In Schneverdingen, Wietzendorf, Bispingen, Bad Fallingbostel, Schwarmstedt und Munster fehlen noch Stimmen. Bis Ende November besteht auf der Internetseite www.fahrradklima-test.adfc.de die Möglichkeit.

Mehr als 160.000 Teilnahmen hat der ADFC bereits bundesweit registriert. “Im Heidekreis sind es insgesamt 336 und damit wesentlich mehr als beim Fahrradklimatest vor zwei Jahren”, so Doris Blume-Winkler vom ADFC Heidekreis. “Aber wir brauchen noch mehr Stimmen”, sagt sie. Nur wenn mehr als 50 Personen einer Kommune bis 50.000 Einwohnern sich am Test beteiligen, werden die Ergebnisse ausgewertet.

Seit dem 1. September läuft die Umfrage des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) zum Fahrradklima in Deutschlands Städten und Gemeinden. Sie findet bereits zum zehnten Mal statt. Dabei bewerten Teilnehmer aus ganz Deutschland, wie gut das Radfahren in ihren Orten funktioniert und geben damit der Verwaltung und der Politik klare Handlungsempfehlungen in Sachen Radverkehrsförderung.



