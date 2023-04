Engpass in der Kindernotfall-Ambulanz

Aufgrund einer hohen Krankheitsquote in der Fachabteilung für Kinder- und Jugendmedizin der Finkelstein-Klinik am Heidekreis-Klinikum Walsrode kann die Kindernotfall-Ambulanz momentan erst ab 16 Uhr für fußläufige (kleine) Patientinnen und Patienten geöffnet werden, teilt das HKK in einer schriftlichen Erklärung mit. Es gelte zwar grundsätzlich, dass in der Woche für kranke Kinder tagsüber die niedergelassenen Kinderärztinnen und -ärzte erste Anlaufstelle sind, dennoch werde die Kindernotfallambulanz auch tagsüber hoch frequentiert - sogar von Eltern mit ihren Kindern aus anderen Landkreisen, berichtet Chefarzt Dr. Ismail Yildiz.

Das HKK wisse natürlich um die angespannte Situation im ambulanten kinderärztlichen Bereich, auch durch die Erfahrungen in der Kinderarztpraxis im MVZ Soltau, die ebenfalls maximal belastet sei. Somit sei es immer selbstverständlich gewesen, auch tagsüber die Kindernotfallambulanz für alle Kinder offen zu halten. Momentan könne das Personal dies nicht leisten, da es auf der Station eine hohe Krankheitsquote gebe, so Yildiz in der Pressemitteilung.

Die Fachabteilung für Kinder- und Jugendmedizin der Finkelstein-Klinik hält zwölf Betten für kleine Patienten vor, die stationär aufgenommen werden müssen - dort müsse auch der Fokus liegen: Auf der Versorgung der schwer erkrankten Kinder, die eine stationäre Versorgung brauchen, so der Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin. Er bittet deshalb eindringlich nur die Kindernotfallambulanz aufzusuchen, wenn tatsächlich der eigene Kinderarzt nicht erreichbar ist und Krankheitsbilder, wie unten stehend beispielhaft aufgeführt, auftreten:

• Fieber mehr als drei Tage bei Kindern;

• Fieber mit weiteren Krankheitssymptomen wie Teilnahmslosigkeit, Kopfschmerzen, Erbrechen oder Hautausschlag mit kleinen roten Punkten;

• jegliche Form der Bewusstseinsänderung oder -störung, zum Beispiel ein verwirrtes oder nicht ansprechbares Kind;

• ernsthafte Verletzungen;

• Vergiftungen;

• Fieber mehr als 38,2 Grad (im Po gemessen) bei einem Säugling unter drei Monaten;

• Atemnot oder angestrengte Atmung;

• plötzlich einsetzende und sehr starke Bauchschmerzen;

• wiederholter Durchfall und Erbrechen in Kombination mit schlechtem Trinkverhalten und wenig Urinproduktion (Windel trocken);

• Blut im Stuhl oder Urin;

•wichtig dabei sei auch das Gefühl der Eltern - und das gelte insbesondere bei Säuglingen unter einem Jahr: Wenn das Kind für die Eltern unklare Beschwerden hat und auf sie in irgendeiner Weise verändert wirkt, sollten die Eltern Kontakt zu einer Notaufnahme aufnehmen, so Dr. Yildiz, der zusätzlich hofft, dass die Kindernotfall-Ambulanz nach Ostern wieder rund um die Uhr zur Verfügung stehen kann.