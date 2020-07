Enkeltrick: Übergabe von 16.000 Euro scheitert

/lokales/enkeltrick-uebergabe-von-16000-euro-scheitert_10_111906011-21-.html/ / 1

In Bad Fallingbostel kam es zu einer besondres perfiden Art des sogenannten Enkeltricks. Ein Unbekannter gab sich am Telefon als Polizeibeamter aus und erklärte den Angerufenen, dass deren Tochter die Verursacherin eines tödlichen Verkehrsunfalls sei und bei Zahlung einer Kaution einer Haftstrafe entgehen könne. In einem Fall sind teilweise persönliche Daten preisgegeben worden. Das Gespräch wurde vom Täter unterbrochen. In dem zweiten Fall hob der Angerufene 16.000 Euro vom Konto ab und begab sich zu einem vereinbarten Übergabeort. Nur dem Umstand, dass die Täter nicht erschienen, ist es zu verdanken, dass der Angerufene noch im Besitz seines Geldes ist.



