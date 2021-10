Entkusseln der Heide

Der Dorfgemeinschaftsverein Krelingen sowie der Ortsvorsteher Karl-Heinz Freitag laden zu einer Entkusselungsaktion der Krelinger Heide ein, und zwar am Sonnabend, 16. Oktober. Die erste Pflegemaßnahme nach fünf Jahren ist wieder erforderlich, um das Hochwachsen von jungen Birken und Kiefern (auch Kussel genannt) in der Heidefläche zu verhindern. Mittelfristig würden diese Bäume die Heide beschatten, was zu einem Eingehen der Heide führen würde.

Die Teilnehmer treffen sich um 10 Uhr an der Heidefläche, am besten ausgestattet mit wetterfester Kleidung und geeignetem Arbeitsgerät (Handschuhe, Ast- oder Gartenschere, Spaten). Im Anschluss an den Arbeitseinsatz gibt es Gegrilltes und Getränke, gestiftet vom Ortsvorsteher und dem Dorfgemeinschaftsverein.