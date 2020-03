Erneut Diebstähle aus Firmenwagen

WALSRODE - 26. März 2020 - 22:00 UHR - VON MäRIT HEUER

Nachdem bereits in der Nacht zu vergangenem Dienstag ein Firmentransporter gewaltsam geöffnet worden war (WZ berichtete), schlugen die Täter in der Nacht zu vergangenem Mittwoch gleich zweimal zu. An der Kammererstraße und an der Lindenstraße in Walsrode zerstörten sie jeweils eine Scheibe eines Firmenwagens. Die Tätergelangten in das Fahrzeug und entwendeten