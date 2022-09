Erneut mehrere Autos aufgebrochen

Am Dienstagnachmittag, 20. September, zwischen 13.55 und 14.30 Uhr, warfen Unbekannte an der Heinrichsstraße in Bad Fallingbostel die Dreieckscheibe eines Transporters ein und entwendeten einen Rucksack. Das Diebesgut wurde in der Nähe gefunden: Es fehlte eine Flasche Orangensaft.

Zwischen 17.50 und 18.40 Uhr wurde an der Bahnhofstraße in Hodenhagen die hintere Scheibe der Fahrertür eines Audi A3 zerstört. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Täter eine Wickeltasche mit Inhalt.

Am späten Abend wurde dann die Beschädigung der hinteren linken Dreieckscheibe eines BMW gemeldet, der am Bahnhof in Bad Fallingbostel geparkt war. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt.

Zeugen der Taten werden gebeten, Kontakt zu den Polizeidienststellen in Bad Fallingbostel unter (05162) 9720 oder in Schwarmstedt unter (05071) 800350 aufzunehmen.