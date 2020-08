/lokales/ernst-nehmen-artenschutz-und-klima_10_111915803-21-.html/ / 1

In Sven-Christian Kindlers Regionalbüro, Worth 5, in Walsrode, liegen die Listen zur Unterstützung des “Volksbegehrens Artenvielfalt” zum Unterschreiben für Interessierte aus.

In das “Volksbegehren Artenvielfalt” werden viele Mitglieder von Bündnis 90/Die Grünen im Heidekreis noch viel Zeit und Energie investieren. “Es muss unbedingt ein Erfolg werden”, so Ellen Gause, Sprecherin der Grünen im Heidekreis. Sie stimmt damit dem Bundestagsabgeordneten und Haushaltspolitischen Sprecher der Grünen Sven-Christian Kindler zu, der sagt: “Für die Land- und Forstwirtschaft ist eine gesetzliche Regelung am Ende kalkulierbarer und handhabbarer, als immer neue Absichtserklärungen und Arbeitskreise”. Das Volksbegehren setze sich ja nicht nur dafür ein, dass der Einsatz von Chemikalien und Gift gegen Insekten eingeschränkt werde, sondern es ermögliche auch, dass die Landesregierung dadurch verursachte Erschwernisse für die Landwirtschaft angemessen ausgleiche. Es nehme außerdem auch die Schäden für die Insektenvielfalt in den Blick, die durch “übertriebene Beleuchtung im Außenbereich” und den Flächenverbrauch durch Siedlungen und Verkehr entstehen würden. Artenvielfalt sei nicht nur wichtig für die Natur, sondern ist auch lebensnotwendig für Menschen.



