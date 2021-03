/lokales/es-ostert-sehr-in-vierde_10_112002411-21-.html/ / 1

“Das wird jeden Tag etwas mehr”, freut sich auch Ortsvorsteher Uwe Jansen über das Engagement. Nicht nur entlang der Ortsdurchfahrt, auch in weiter abseits gelegenen Gärten, an Fenstern, Zäunen und Brückengeländern finden sich farbenfrohe österliche Symbole aus unterschiedlichen Materialien. Schritt für Schritt lassen sich die Vierder vom “Oster-Fieber” anstecken, durchstöbern ihre Deko-Kisten oder greifen zu Werkzeug und Farbe, um weitere Beiträge zu leisten.

Nur nicht den Spaß verderben lassen: Unter diesem Motto haben die Bewohnerinnen und Bewohner dem Ort Vierde jede Menge bunte Tupfer in grauen (Lockdown-)Zeiten verpasst. Entlang der Landesstraße 163 zwischen Bad Fallingbostel und Dorfmark bestimmen Meister Lampe, feierliche Grußbotschaften, Hühnerprodukte und Nester das Bild. Es “ostert” sehr in dem zur Kreisstadt gehörenden Dorf mit gut 200 Einwohnern.



Manfred Eickholt Lokalredaktion 05161 6005 41

manfred.eickholt@wz-net.de



Erst waren es nur ein paar Leserbriefe und Gastbeiträge … Manfred Eickholt konnte schon während des BWL-Studiums in den 1980er Jahren „die Tinte nicht halten“. Nach seiner Geburt in Gütersloh wanderte die Familie 1963 nach Soltau aus, wo Eickholt sein Abitur bestand, anschließend uniformiert in Munster Freiheit und Demokratie verteidigte und schließlich in Lüneburg Betriebswirtschaft studierte. Weil sein Einsatz für die Uni-Zeitung höher war als für Buchhaltung und Volkswirtschaft, ging‘s als Volontär zum Heide-Kurier. Seit Mitte 1990 arbeitet Eickholt ohne Unterbrechung als Redakteur für die Walsroder Zeitung. Schwerpunkt: Unterwegs als Reporter, vor allem für Berichte aus der Kreisstadt Bad Fallingbostel und dem Gemeindefreien Bezirk Osterheide. Sind weder Kamera noch PC in Sichtweite, treibt sich Eickholt mit Banjo oder Waschbrett auf den Jazz-Bühnen dieser Welt herum – mehr als 40 Jahre schon.