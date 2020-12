Es weihnachtet sehr in Vierde

Weihnachtsstimmung? Naja, ein paar “Bremsen” gibt es da ja schon in diesem Jahr ... Die Vierder Dorfgemeinschaft wollte sich die Adventszeit nicht vermiesen lassen und legte sich mächtig ins Zeug. An Bushaltestellen, auf öffentlichen Sitzbänken, am Schaukasten der Gemeinde für Bekanntgaben, auf Wiesen, in Gärten, in Fenstern, auf Dächern, an den Ortsschildern: Überall weihnachtet es sehr entlang der L 163 zwischen Bad Fallingbostel und Dorfmark. Ein Wichtel-Trio begrüßt die Menschen, die Böhme-Brücke ist mit Geschenken, Sternen und Kugeln verziert, Girlanden aus Zweigen finden sich überall im Dorf als Adventsdekoration. Nachts erleuchten zahlreiche Scheinwerfer und Lichterketten den Schmuck. “Da dieses Jahr alle Weihnachtsmärkte und Veranstaltungen rund um Weihnachten ausfallen, hat die Dorfgemeinschaft eine Initiative gestartet, und wir wollten unseren Beitrag leisten, um ein wenig Weihnachtsstimmung zu verbreiten”, erklärt Ortsvorsteher Uwe Jansen. “Wir hoffen, damit auch eine neue Tradition zu starten.”