Essel und die Hundetoiletten

Seit November vergangenen Jahres stehen an sechs Standorten in der Gemeinde Essel sogenannte Hundetoiletten. Eine davon am Campingplatz in Engehausen, die anderen fünf an zentralen Stellen im Ort Essel, unter anderem am Dorfplatz, am Jugend-, Sport- und Schützenhaus / Sportplatz und an weiteren bei Hundebesitzern beliebten Wegen. Die Anschaffung geht auf einen Ratsantrag der SPD-Fraktion zurück, dem der Gemeinderat Essel positiv zugestimmt hat.

Die aufgestellten Hundetoiletten würden von den Hundebesitzern bisher sehr gut angenommen, so die SPD. “Hoffentlich bleibt das auch so”, sagt Wiebke Steiner, die den Antrag vorangetrieben hat. Vor allem sei die ordnungsgemäße Entsorgung der gefüllten Tütchen wichtig. Entsprechende Mülleimer seien genügend vorhanden.