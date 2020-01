Excellence-Award für Anika Schön

/lokales/excellence-award-fuer-anika-schoen_10_111837914-21-.html/ / 1

Dem Event war bereits ein “Silent Speaker Battle” zwei Tage zuvor vorangegangen: Bei diesem einzigartigen Wettkampf traten pro Runde vier Speaker zeitgleich gegeneinander an - ohne sich selbst dabei zu hören, dafür aber die drei anderen Wettbewerbe neben ihnen. Das Publikum war mit beleuchteten Kopfhörern ausgestattet und konnte über diese von Speaker zu Speaker wechseln. Nach jeder Runde wurde über eine Onlineabstimmung per Smartphone der jeweilige Sieger ermittelt.

“Ich glaube, das war mit die intensivste Zeit, die ich je erlebt habe. Es war enorm anstrengend, aber jede einzelne Minute war ein Feuerwerk, und ich bin dankbar für all das Wissen und die Erfahrungen, die ich mitnehme - und vor allem für die vielen großartigen Begegnungen mit den Menschen hier”, sagte Anika Schön am Ende des Treffens.

Dabei war die Zeit äußerst knapp bemessen, und die Rahmenbedingen waren anspruchsvoll: Neben der achtköpfigen Expertenjury saßen bis zu 250 Zuhörer im Publikum, dazu liefen diverse Kameras, und es gab einen Livestream auf Youtube. In nur vier Minuten mussten die Redner das Publikum in ihren Bann ziehen und ihre Kernbotschaft überzeugend präsentieren. Bei einer so kurzen Zeit spielten die Faktoren, die einen Redner erfolgreich machen, eine umso wichtigere Rolle: Es geht um Emotionen, Dramaturgie, Präsenz und Bühnenperformance.



