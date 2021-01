Exhibitionist in Walsrode unterwegs

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Sexualdelikt, das sich am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr in Walsrode ereignet hat. Wie die Polizei nun mitteilt, habe ein Unbekannter sich im Bereich der Verdener Straße/Lange Straße vor einer jungen Frau entblößt. Die Frau kam aus der Langen Straße und war zu Fuß Richtung Verdener Straße unterwegs, als ihr in Höhe der Außenterrasse eines Restaurants ein unbekannter Mann entgegenkam. Dieser öffnete seinen Mantel und zeigte ihr sein Geschlechtsteil. Das Opfer versuchte, den Mann zu vertreiben, was wenig Wirkung zeigte. Als Fahrzeuge an dem Ort vorbeifuhren, flüchtete er in die Lange Straße und fuhr mit einem Auto davon.

Beschreibung des Täters

Die Täterbeschreibung lautet: männlich, etwa 1,90 Meter groß, 40 bis 50 Jahre alt, normale Statur, europäische Erscheinung, er trug eine dunkle Wollmütze, einen dunkelbraunen, lederartigen Mantel in Oberschenkellänge und einen blauen Mund-Nasen-Schutz (OP-Maske). Bei dem Fahrzeug, das der Täter fuhr, handelt es sich um einen dunklen Pkw in “Passat-Größe”, kein Kombi, mit Zentralverriegelung. Das Fahrzeug war vor der Spielothek “Merkur” auf der Langen Straße abgestellt. Die Polizei bittet Zeugen, die sich zur fraglichen Zeit am Tatort aufgehalten haben, daran vorbeigefahren sind oder Hinweise zum Geschehen geben können, sich unter (05161) 984480 zu melden.