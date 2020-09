Explosion an der Rethemer Fähre

/lokales/explosion-an-der-rethemer-faehre_10_111934300-21-.html/ / 1

Schock in den Mittagsstunden am Sonntag auf dem Campingplatz Rethemer Fähre. Ein Wochenendhaus war explodiert. Eine Frau ist leicht, ein Mann, Jahrgang 1956, schwer verletzt. Sanitäter flogen den Mann per Hubschrauber in ein Krankenhaus. Die Parzelle, auf der das Holzhaus stand, brannte komplett aus. Zwei benachbarte Parzellen samt Gebäude und ein Auto wurden ebenfalls stark beschädigt. Ersthelfer und Augenzeugen konnten sich in Sicherheit bringen. Gegen 14 Uhr meldete die Feuerwehr, dass der Brand gelöscht ist. Die Polizei vermutet, dass ein Gas-Campingkocher der Grund für die Explosion des Holzhauses war, genauere Informationen wird es am Montag geben. Vor Ort ist nun die Spurensicherung, die Feuerwehr kümmert sich um die Nachlöscharbeiten.



Johanna Scheele Volontariat Lokalredaktion 05161 6005 74

johanna.scheele@wz-net.de



Johanna Scheele ist mehr durch Zufall als geplant in die WZ-Familie gerutscht. Nach ein paar Auslandstagebüchern aus Stockholm zog es sie wieder in die Heimat zurück - direkt in die Redaktion als Praktikantin. Nach einem einjährigen Ausflug in die Öffentlichkeitsarbeit, startete sie im Mai 2019 ihr Volontariat in der Lokalredaktion.



Abseits der Redaktion sitzt sie gerne mit Freunden am Lagerfeuer, läuft auch gerne mal als „Kirchentante“ durch das Kirchspiel Kirchboitzen, hängt kopfüber in Pilates-Tüchern oder träumt von Zimtschnecken und Schweden.