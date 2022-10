Fahrer eines E-Rollers flÃ¼chtet nach Unfall

Bereits am Mittwoch, 19. September, gegen 13.15 Uhr kam es an der Wilhelmstraße in Soltau in Höhe der Zufahrt zu einem Parkplatz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem E-Roller. Der Volvo-Fahrer befuhr die Wilhelmstraße in Richtung Rathauskreuzung und bog nach links auf den Parkplatz ab. Dabei übersah er den E-Roller, der auf dem linken Geh- und Radweg ebenfalls in Richtung Rathaus fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, der Fahrer des Rollers stürzte. Anschließend täuschte er vor, die Personalien auf dem Parkplatz austauschen zu wollen, und flüchtete, als der andere Beteiligte sein Fahrzeug parkte, zu Fuß in Richtung Marktstraße. Den E-Roller ließ er zurück.

Personenbeschreibung: männlich, etwa 1,60 Meter groß, südländisches Erscheinungsbild. Er trug eine olivfarbene Cargohose und ein schwarzes T-Shirt. Das Fahrzeug war ein rot-schwarzer E-Roller der Marke Bezior, Typ S2, 2400 W. Der Roller erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 65 Stundenkilometern und hat einen Neuwert von 1400 Euro. Das Fahrzeug hatte kein Kennzeichen und war nicht zugelassen. Hinweise zum Fahrer des Rollers nimmt die Polizei unter (05191) 93800 entgegen.