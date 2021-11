Fahrkartenautomaten werden ausgetauscht

Mit dem Fahrplanwechsel zum 12. Dezember übernimmt die Regionalverkehre Start Deutschland GmbH, ein Tochterunternehmen der DB Regio AG, den Betrieb der Strecken RB 38 und RB 39 des Heidekreuzes. Im November werden die Fahrkartenautomaten von Erixx entlang der Strecke gegen neue Automaten getauscht. Der Aufbau der Fahrkartenautomaten ist an folgenden Tagen geplant: Donnerstag, 4. November, in Dorfmark und Soltau; Montag, 8. November, in Hodenhagen und Walsrode; Dienstag, 9. November, in Handeloh, Schneverdingen und Walsrode; Mittwoch, 10. November, in Soltau, Brockhöfe, Ebstorf (Uelzen) und Munster (Örtze); Montag, 15. November, in Dorfmark, Bad Fallingbostel, Soltau-Nord und Wolterdingen; Dienstag, 16. November, in Schwarmstedt und Lindwedel; Mittwoch, 17. November, in Holm-Seppensen, Suerhop, Büsenbachtal, Wintermoor und Schwarmstedt; Dienstag, 23. November, in Visselhövede.

Die Fahrkartenautomaten von Erixx werden am Vortag abgebaut. Erixx bittet daher die Fahrgäste, in dem Zeitraum, in dem an den Haltestellen umbaubedingt kein Ticket am Bahnsteig gelöst werden kann, nach dem Zustieg in den Zug auf das Servicepersonal zuzugehen, um dort ein Ticket zu lösen. Alternativ können auch online oder in einer der Servicestellen Tickets gekauft werden.

Bei den neuen Automaten handelt es sich um die bekannten Geräte der Deutschen Bahn. Die neuen Fahrkartenautomaten sind auch mit neuen Funktionen ausgestattet, unter anderem werden aktuelle Echtzeitdaten der Reiseverbindung angezeigt. Außerdem können Fahrgäste neben den regionalen Tarifen auch Fahrkarten des Fernverkehrs erwerben. Erhältlich sind alle regulären Fernverkehrsfahrscheine wie Flexpreise, Sparpreise oder auch Wochen- und Monatskarten.