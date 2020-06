Fahrlässigkeit löst Waldbrand aus

Am Montagnachmittag geriet in Neuenkirchen ein Waldstück an einem Wanderweg in Brand. Verursacher waren laut Polizei Unbekannte, die die Fläche in Verlängerung der Neuenkirchener Kabenstraße vermutlich fahrlässig in Brand setzten. Auf einer Fläche von rund 250 Quadratmetern wurde dort die Vegetation vernichtet.