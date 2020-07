Fahrrad und Portmonee gestohlen

Nachdem Unbekannte zunächst an einem Auto die Scheibe einschlugen, um an den Kofferraum zu gelangen und dort ein Portmonee zu entwenden, stahlen sie vom selben Grundstück anschließend ein Fahrrad, das gesichert am Haus stand. Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Mittwoch am Normandiering in Bad Fallingbostel. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein 28er-Damenrad in Grün. Der Schaden wird auf rund 450 Euro geschätzt. Hinweise unter (05162) 9720.