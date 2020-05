Fahrschulen wieder geöffnet

/lokales/fahrschulen-wieder-geoeffnet_10_111881160-21-.html/ / 1

Diese Beitragsdiskussion wird moderiert. Die Redaktion behält sich das Recht vor, eingereichte Kommentare zu löschen, wenn diese gegen den Verhaltenscodex verstoßen. Ihr Kommentar sowie Ihr vollständiger Name werden in der Beitragsdiskussion veröffentlicht. Einzelne Kommentare können zur Veröffentlichung in der Walsroder Zeitung verwendet werden.

Bereits ein paar Tage vor dem Erlass wurde die Ausbildung der Motorradfahrer wieder ermöglicht. Das haben Minke und sein Stellvertreter Bernd Hellmann auch Ende April im Gespräch mit der WZ gefordert. Dabei seien Mindestabstände leicht einzuhalten, hatten die Fahrlehrer argumentiert. Minke habe damit gerechnet, dass als Nächstes die Ausbildung im Lkw folgt. Doch am Sonnabend kam die überraschende Meldung, dass Theorie und Praxis in allen Fahrzeugen wieder möglich ist. Die Unterrichtsräume wurden umgestellt, sodass weniger Schüler und Schülerinnen an einer Stunde teilnehmen können. “Viele Fahrschulen bieten stattdessen nun zwei themengleiche Stunden hintereinander an”, erklärt der Fahrlehrer aus Lindwedel. Zwischen den Stunden werden dann die Räumlichkeiten gereinigt.



Johanna Scheele Volontariat Lokalredaktion 05161 6005 74

johanna.scheele@wz-net.de



Johanna Scheele ist mehr durch Zufall als geplant in die WZ-Familie gerutscht. Nach ein paar Auslandstagebüchern aus Stockholm zog es sie wieder in die Heimat zurück - direkt in die Redaktion als Praktikantin. Nach einem einjährigen Ausflug in die Öffentlichkeitsarbeit, startete sie im Mai 2019 ihr Volontariat in der Lokalredaktion.



Abseits der Redaktion sitzt sie gerne mit Freunden am Lagerfeuer, läuft auch gerne mal als „Kirchentante“ durch das Kirchspiel Kirchboitzen, hängt kopfüber in Pilates-Tüchern oder träumt von Zimtschnecken und Schweden.