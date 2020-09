Fahrweise verrät 20-Jährigen

In der Nacht zu Sonnabend fiel ein 20-jähriger Autofahrer durch “sportliche Fahrweise” im Bereich der Schulstraße in Walsrode auf. Die Beamten bemerkten bei der Kontrolle einen Alkoholgeruch. Während der Maßnahmen und der anschließenden Blutentnahme leistete der 20-Jährige Widerstand. Der Fahrer wurde in Gewahrsam genommen, die Beamten leiteten diverse Strafverfahren ein. In der darauffolgenden Nacht wurde in Schwarmstedt ein 46-Jähriger kontrolliert, auch bei ihm wurde ein verdächtiger Geruch wahrgenommen. Ergebnis eines Tests: 1,13 Promille.

Auch bei allgemeinen Verkehrskontrollen am Sonnabend in Walsrode hatten die Polizisten zu tun, gleich zwei Autofahrer wurden ohne Fahrerlaubnis erwischt. Ein 18-Jähriger wurde im Industriegebiet angehalten, ein 27-Jähriger mit einem Anhänger an der Autobahn 7.