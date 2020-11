Fahrzeug bei Kreuzung übersehen

Auf der Kreuzung “Schwarze Marie”, an der Kohlenbissener Straße in Munster kam es am Donnerstagmittag zu einem Verkehrsunfall nach einer Vorfahrtsverletzung. Ein 68-jähriger Autofahrer aus Munster hatte sich in den Kreuzungsbereich hineingetastet und dabei einen von links kommenden und vorfahrtsberechtigten 48-jährigen Munsteraner in seinem Auto übersehen. Bei der Kollision der Fahrzeuge wurde der Unfallverursacher leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.