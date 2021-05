Fahrzeuge ausgeschlachtet

In der Nacht zu Dienstag, 11. Mai, entwendeten Unbekannte an drei Tatorten in Walsrode aus jeweils einem Auto elektronische Geräte: an der Ernst-Moritz-Arndt-Straße ein Navigationsgerät, am Sonnenblumenweg und an der Hibbinger Straße jeweils ein Infotainmentsystem. Der Schaden wird auf rund 2800 Euro geschätzt.

In Soltau bauten Unbekannte zwischen 7. und 11. Mai auf dem Gelände eines Autohauses am Westerfeld mittels Flex an sieben abgestellten Fahrzeugen die Katalysatoren aus. Der Schaden beträgt rund 1400 Euro.