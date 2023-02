/lokales/falsche-polizisten-am-telefon_10_112217510-21-.html/ / 1

Zu weiteren, jedoch erfolglosen Betrugsversuchen kam es vereinzelt auch über den Messengerdienst WhatsApp. Dabei gaukelten die Betrüger in dem Chatverlauf vor, ein naher Angehöriger zu sein, und teilten dem Gegenüber eine neue Handynummer mit. Im weiteren Verlauf der Kommunikation werden dann in der Regel Geldüberweisungen erbeten. Die Polizei warnt daher noch einmal eindringlich davor, nur aufgrund eines Chatverlaufs Überweisungen vorzunehmen. Man sollte hellhörig werden, wenn die Nummer unbekannt ist, allerspätestens jedoch, wenn es darum geht, Geld zu zahlen.

Am Montag kam es im Bereich Soltau vermehrt zu Anrufen von falschen Polizeibeamten. In den Gesprächen versuchten die Täter, Vermögensauskünfte von der Angerufenen zu erlangen. Diese erkannten jedoch die Betrugsmasche, beendeten folgerichtig das Gespräch und informierten die echten Beamten, heißt es seitens der Polizei.



